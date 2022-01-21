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Общество

С площади Ленина в Пскове переедут торговые ларьки

21 января 2022 года, 15:17

Торговые ларьки переедут с площади Ленина в Пскове. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Он отметил, что новое место для этих торговых павильонов в скором времени будет выделено. На данный момент ларьки уже исключили из перечня городских объектов, которые должны находиться на площади Ленина.

Борис Елкин также подчеркнул, что демонтировать павильоны с площади смогут, когда истекут договоры на аренду. По его словам, раньше срока их расторгнуть нельзя. Подобная ситуация и с торговыми павильонами на Рижском проспекте, а также с торговым комплексом «Магеллан».

Глава администрации Пскова уточнил, что в новое место, в перспективе, должен переехать и рекламный экран, расположенный на площади Ленина. Данный вопрос в настоящее время находится в проработке.

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