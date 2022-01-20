Строительство газопровода высокого давления завершили в поселке Родина Псковского района

В поселке Родина Псковского района завершили строительство газопровода высокого давления. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Работы были проведены по программе газификации Псковской области АО «Газпром газораспределение Псков».

Новый газопровод высокого давления с установкой ШРП позволит подключить к природному газу 145 индивидуальных жилых дома посёлка Родина, расположенных на улицах Народной, Набережной, Дружбы, Береговой, Садовой, Мира и переулка Энергетиков. В настоящее время данные домовладения уже включены в пообъектный план-график догазификации Псковской области.

В текущем году в рамках региональной программы газификации продолжится реконструкция газорегуляторного пункта №10 по улице Печорской в Пскове. На месте введенного в эксплуатацию более 30 лет назад оборудования смонтируют новый блочный газорегуляторный пункт с обогревом и установкой телеметрии. Это позволит обеспечить надежность газоснабжения, а также бесперебойную и безаварийную подачу природного газа жителям города.

Также в 2022 году в областном центре планируется проведение реконструкции газорегуляторного пункта №21 по улице Звездной и подземно-надземного газопровода низкого и высокого давления в районе улиц Яна Райниса, Сосновой и Орлецкой набережной. Необходимость проведения ремонта последнего вызвана активной застройкой жилых домов данного городского микрорайона.