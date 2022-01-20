Псковичам рассказали о причине пропажи импортных кормов для животных

Люди создали в интернете петицию, в которой попросили снять действующие на территории России ограничения для добросовестных поставщиков импортных кормов. «Пострадают многие животные, которые приобретали качественное питание. Потому что для них переход с корма на корм может оказаться очень болезненным для их организма», – говорится в петиции.

О причине пропажи импортных кормов для животных с полок магазинов в Пскове и других городов псковичам рассказали в Россельхознадзоре. О невозможности приобретения некоторые виды кормов зарубежных производителей для домашних питомцев в редакцию ПАИ сообщили читатели .

Под ограничения, по информации ПАИ, попали популярные зарубежные корма для животных «Hill's», «1st Choice», «NOW», «One&Only», «Grandorf» и другие. В настоящее время их невозможно приобрести даже в интернет-магазинах, так как склады производителей данной продукции в России опустели еще в конце прошедшего 2021 года. Оставшиеся товары из-за границы можно найти лишь в некоторых зоомагазинах. По словам сотрудников магазинов и самих владельцев животных, на отечественном рынке пока не удается найти альтернативы импортным кормам. Из-за этого люди активно скупают оставшиеся зарубежные корма премиум-класса и не знают, чем кормить своих питомцев в дальнейшем.

Об ограничениях на ввоз на территорию Российской Федерации кормов и кормовых добавок из ряда зарубежных стран рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Как отметили в Россельхознадзоре, данный запрет был введен в связи с неоднократным обнаружением в кормовой продукции незарегистрированных и незаявленных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию.

В настоящее время на территорию Российской Федерации запрещен ввоз кормов и кормовых добавок, произведенных предприятиями Германии, Испании, Дании, США, Нидерландов, Канады, Бельгии, Польши, Эстонии, Латвии, Болгарии, Княжества Лихтенштейн, Литвы, Чешской Республики, Республики Словения и Великобритании.

Как отметили в Россельхознадзоре, на данный момент проводится масштабная работа по наведению порядка на российском рынке кормовой продукции. Уровень взаимодействия с компетентными ведомствами стран-экспортеров при этом кардинально разнится.

«Ряд ветеринарных служб проявляют намерение к сотрудничеству, готовность к усилению контроля и заинтересованность в российском рынке. Следствием этого становится расширение списка одобренных экспортеров», - уточнили в ведомстве.

На данный момент Россельхознадзор продолжает проведение инспекционной работы и сотрудничество с компетентными ведомствами, «несмотря на выявленные системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, достаточные для введения более масштабных ограничений». Так, на начало 2022 года запланированы ряд аудитов австрийских и французских компаний и систем надзора за отправляемой в Российскую Федерацию продукцией в этих странах.

Также в Россельхознадзоре сообщили, что готовы как рассматривать ходатайства российских деловых кругов, так и расширять список поставщиков кормовой продукции для продуктивных и непродуктивных животных, деятельность которых в части выполнения требований российского законодательства четко контролируется ветеринарными службами.

Актуальная информация по ограничениям, которые введены Россельзознадзором в разрезе стран-экспортеров подконтрольной продукции, размещается в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

За прошедший 2021 год через пункты пропуска, расположенные на Государственной границе в Псковской области, на территорию Российской Федерации ввезли 159,5 тыс. тонн импортных кормов и кормовых добавок для животных. Данные показатели на 30% превысили показатели 2020 года, когда было ввезено 123, 1 тыс. тонн.

Для проведения лабораторных исследований по показателям безопасности качества в 2021 году были направлены 42 пробы импортных кормов для непродуктивных животных, которые были отобраны на территории Псковской области. Из них 7% по содержанию ГМО-компонентов и массовой доле сырого протеина не соответствовали установленным показателям безопасности и качества.