Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Великолучанка представит Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине

19 января 2022 года, 19:23

В состав национальной команды по скелетону для участия в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, вошла великолукская студентка Елена Никитина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Великолучанка представит Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине

Фото из Instagram-аккаунта @vitaminwellru

Представлять Россию в данной дисциплине вместе с великолукской спортсменкой Еленой Никитиной будут Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в текущем году в скелетоне разыграют два комплекта медалей, по одному комплекту в соревнованиях среди мужчин и женщин.

Елена Никитина – бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, четырёхкратная чемпионка Европы и трёхкратный призёр чемпионата мира. Ранее девушка заняла третье место в общем зачете Кубка мира по скелетону, который прошел в швейцарском городе Санкт-Мориц.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До -2 градусов похолодает в Псковской области 20 января
С 1 июля в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
Ввоз ночного стрелкового прицела пресекли псковские таможенники
Дезинфекционную установку приобрели для ветслужбы Псковской области
В Псковскую область поступит новая партия вакцины «Спутник Лайт»
Более 600 социально значимых объектов Псковской области обеспечат доступом к интернету в 2022 году
Выездная вакцинация от гриппа и COVID-19 пройдет в Любятово 22 января
Оборудование для обеспечения безопасного приземления приобрел Псковский аэропорт
Торги на строительство малоэтажных домов объявлены в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Операция «Адаптация»

Общество
19 января 16:43

Операция «Адаптация»

Где заниматься спортом псковичам с инвалидностью?
Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса

Общество / Здоровье
19 января 11:30

Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса
В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка

Общество
18 января 14:12

В псковском сквере на берегу реки Великой уже этой весной начнется посадка деревьев и постройка скейт-парка