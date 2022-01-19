Великолучанка представит Россию на зимних Олимпийских играх в Пекине

В состав национальной команды по скелетону для участия в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, вошла великолукская студентка Елена Никитина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Представлять Россию в данной дисциплине вместе с великолукской спортсменкой Еленой Никитиной будут Алина Тарарыченкова и Юлия Канакина.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в текущем году в скелетоне разыграют два комплекта медалей, по одному комплекту в соревнованиях среди мужчин и женщин.

Елена Никитина – бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, четырёхкратная чемпионка Европы и трёхкратный призёр чемпионата мира. Ранее девушка заняла третье место в общем зачете Кубка мира по скелетону, который прошел в швейцарском городе Санкт-Мориц.