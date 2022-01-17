Великолукская спортсменка получила бронзу в общем зачете Кубка мира по скелетону

В общем зачете Кубка мира по скелетону третьей стала великолукская студентка Елена Никитина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

На этапах Кубка мира в швейцарском городе Санкт-Мориц в текущем сезоне Елена Никитина два раза становилась первой и один раз третьей. На заключительном этапе девушка показа 11-й результат.

По итогам общего зачета Кубка мира по скелетону великолукская спортсменка набрала 1 458 очков и получила бронзу, став третьей. Победителем соревнований стала нидерландка Кимберли Бос, набравшая 1 600 очков и получившая хрустальный глобус. Второе место заняла представительница из Австрии Янина Флок (1 481).

Елена Никитина – бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, четырехкратная чемпионка Европы и трехкратный призер чемпионата мира.