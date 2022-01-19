С 1 июля в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля 2022 года в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по тарифам и энергетике.
С 1 июля 2022 года в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по тарифам и энергетике.
Не более чем на 4% вырастут тарифы на водоснабжение, теплоснабжение, электрическую энергию, водоотведение, природный и сжиженный газ и вывоз мусора. С 1 января они будут держаться на уровне тарифов декабря прошедшего 2021 года.
«Это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно их рост может быть в течение года», – уточнили в профильном комитете.
Как это не подлежат государственному регулированию цены на содержание и,ремонт, и хапремонт?! Что у них хозяева далеко за океаном, об этом давно везде сообщают.Но все управляйки были муниципальными года до 2008 или попозже, но сверху разрешили этим организациям заниматься бизнесом. То есть на готовой базе нами давно управляют разные ООО, у которых отлично получается с жильцов деньги огребать,но,чтобы по просьбе жителей порешать, на это уходят года!Им не указ даже городские власти, наоборот.