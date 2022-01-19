С 1 июля в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля 2022 года в Псковской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по тарифам и энергетике.

Не более чем на 4% вырастут тарифы на водоснабжение, теплоснабжение, электрическую энергию, водоотведение, природный и сжиженный газ и вывоз мусора. С 1 января они будут держаться на уровне тарифов декабря прошедшего 2021 года.

«Это относится только к тарифам на коммунальные услуги. Тарифы и цены на жилищные услуги, к которым относится плата за содержание и ремонт жилого фонда, плата за пользование лифтом, взнос на капремонт не подлежат государственному регулированию, соответственно их рост может быть в течение года», – уточнили в профильном комитете.