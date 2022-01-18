Луговые травы высадят на газоне на Сиреневом бульваре в Пскове

В этом сезоне часть газона в сквере на Сиреневом бульваре в Пскове засадят газонными травмами. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире на своей странице в Instagram 18 января. Он напомнил, что такой вариант благоустройства проголосовали большинство его подписчиков в социальной сети.

«Будем смотреть, как понравится жителям и как будет в эксплуатации, если пойдёт, то будем развивать и дальше», - сказал глава администрации города.

Также в этом году будет продолжено благоустройство сквера Гагарина. Борис Елкин отметил, что сейчас вместе с администрацией Псковской области и дизайнерами ведётся работа по приданию это территории индивидуальности. Достигать её будут за счёт архитектурных форм, которые должны отражать наименование парка — он назван в честь космонавта Юрия Гагарина.

Борис Елкин подчеркнул, что администрация города готова принимать от жителей предложения по обустройству общественных пространств.