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Общество

Псковичам предложили выбрать место празднования масленицы

18 января 2022 года, 08:35

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать место проведения масленицы. Соответствующий опрос он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Псковичам предложили выбрать место празднования масленицы

«Где лучше провести мероприятия по празднованию масленицы?» – обратился Борис Елкин к жителям области и предложил на выбор четыре угла и Финский парк.

Опрос показал, что большинство жителей (75%) выбрали Финский парк. За четыре угла проголосовали 25%. 

Псковичам предложили выбрать место празднования масленицы

Ранее глава администрации Пскова интересовался у граждан, когда демонтировать городские новогодние украшения. Большинство выбрало дату 31 января.

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Комментарии

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Бабулечка
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