Псковичам предложили выбрать место празднования масленицы

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать место проведения масленицы. Соответствующий опрос он разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Где лучше провести мероприятия по празднованию масленицы?» – обратился Борис Елкин к жителям области и предложил на выбор четыре угла и Финский парк.

Опрос показал, что большинство жителей (75%) выбрали Финский парк. За четыре угла проголосовали 25%.