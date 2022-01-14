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Общество

33 школы Псковской области капитально отремонтируют в 2022 году

14 января 2022 года, 14:17

В 2022 году в Псковской области капитально отремонтируют 33 школы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Ремонтные работу пройдут в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

33 школы Псковской области капитально отремонтируют в 2022 году

Фото: Арсений Тимашов

В этих школах в общей сложности обучаются около 14 тыс. детей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что средства из федерального бюджета на эти цели в размере 1,5 млрд рублей уже поступили в регион. По его словам, кроме капремонта помещений также обновят материально-техническую базу учебных учреждений.

Министерство просвещения РФ полностью одобрило заявку Псковской области на проведение в этом году модернизации образовательных учреждений. Президент России Владимир Путин стал инициатором программы капремонта школ, которую поддержала партия «Единая Россия».

Проект будет действовать до 2026 года. В течение этого времени каждый год планируется выделение финансирования на проведение работ. Глава региона подчеркнул, что в дальнейшем область также готова подавать заявки для проведения капремонта школ.

Со списком школ можно ознакомиться здесь.

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