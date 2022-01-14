Учителей и других сотрудников набирают в новые школы Пскова

В новые школы города Пскова набирают учителей и других сотрудников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время в Пскове в районе «Завеличье» ведется строительство двух общеобразовательных школ по адресам: улица Киселёва (рассчитана на 525 обучающихся) и улица Юбилейная, 43а (рассчитана на 825 обучающихся). В эксплуатацию образовательные учреждения планируют ввести до 30 декабря 2022 года.

Как отметили в управлении образования администрации Пскова, претендентам на устройство на работу в одну из новых школ города необходимо направлять свои резюме по адресу электронной почты ie.orehova@pskovadmin.ru или почтой России по адресу: 180000, г. Псков, Комиссаровский переулок, д.7а. Телефон для связи – (8112) 29-04-68.

После назначения директоров образовательных учреждений, резюме соискателей будут переданы им для отбора кандидатур на вакантные места с последующим трудоустройством.

В новую школу на улице Юбилейной требуются: учитель начальных классов – 16, учитель математики - 4, учитель русского языка и литературы – 6, учитель истории и обществознания – 2, учитель биологии – 2, учитель химии – 1, учитель географии – 1, учитель физики – 1, учитель иностранных языков – 6, учитель информатики — 1, учитель музыки – 2, учитель ИЗО – 2, учитель технологии – 2, учитель физкультуры – 3, учитель ритмики – 1, педагог-библиотекарь – 1, педагог-психолог – 2, учитель-логопед – 1, учитель-дефектолог – 1, тьютор – 2, социальный педагог- 1, педагог-организатор – 1, воспитатель ГПД – 4, секретарь учебной части – 1, заместитель директора по АХЧ – 1, заместитель директора по УВР -2, заместитель директора по ВР – 1, специалист по охране труда – 1, контрактный управляющий – 1, инженер (системный администратор) – 1, уборщица – 6, гардеробщик – 1, электрик – 1, сантехник – 1, дворник – 1.

Потребность в кадровом обеспечении школы на улице Киселёва: учитель начальных классов – 8, учитель математики – 2, учитель русского языка и литературы – 4, учитель истории и обществознания – 2, учитель биологии – 2, учитель химии – 1, учитель географии – 1, учитель физики – 1, учитель иностранных языков – 4, учитель информатики – 1, учитель музыки – 1, учитель ИЗО – 1, учитель технологии – 2, учитель физкультуры – 2, педагог-библиотекарь – 1, педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1, педагог-организатор – 1, воспитатель ГПД – 4, секретарь учебной части – 1, заместитель директора по АХЧ – 1, заместитель директора по УВР – 1, заместитель директора по ВР – 1, специалист по охране труда – 1, контрактный управляющий – 1, инженер (системный администратор) – 1, уборщица – 4, гардеробщик – 1, электрик – 1, сантехник – 1, дворник – 1.