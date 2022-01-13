Александр Котов: В СМИ Псковской области работает много талантливых грамотных специалистов

13 января, в День российской печати, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников средств массовой информации и журналистов Псковской области с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

По его словам, региональные средства массовой информации в настоящее время не только отображают происходящие события, но и влияют на основные сферы жизни общества: экономику, культуру, политику и общественные взаимоотношения.

«Привлекая внимание к точечным и системным проблемам, современные СМИ выступают посредником между обществом и государством, и эта роль накладывает особую ответственность на работников медийной сферы», – отметил Александр Котов.

Председатель областного Собрания подчеркнул, что в СМИ Псковской области работает «много талантливых грамотных специалистов», честным трудом заслуживших доверие и уважение у читателей, слушателей и зрителей.

Журналисты-профессионалы, по его словам, при подготовке информационных материалов руководствуются принципами объективной подачи информации, изучения различных точек зрения, диалога с общественностью, а также сопричастностью к судьбе региона.

«От всей души желаю журналистским коллективам и всем работникам средств массовой информации творческих успехов, профессиональных достижений, здоровья и благополучия!» – подытожил Александр Котов.