Губернатор Псковской области поздравил сотрудников СМИ и печати с профессиональным праздником

13 января, в День российской печати, губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, а также сотрудников полиграфических предприятий и издательств с профессиональным праздником.

По мнению главы региона, на сегодняшний день роль СМИ приобретает особое значение: журналисты не только предоставляют обществу оперативную информацию о происходящем, но и способствуют развитию диалога между властью и обществом.

«Для жителей районов Псковской области печатные издания по-прежнему остаются важным источником информации. Каждая районная газета – это летопись жизни муниципалитета, где отражены самые главные события и мнения людей. Здесь работают неравнодушные и честные журналисты, которых волнует и настоящее, и будущее родного края», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он также обратился к СМИ с заявлением о том, что от объективности, беспристрастности и мастерства каждого сотрудника зависит то, как жители Псковской области оценивают работу органов власти по реализации нацпроектов и развитию региона по всем направлениям.

«Благодарю вас за труд, искреннее неравнодушие и преданность профессии. Со своей стороны, Администрация Псковской области продолжит делать всё необходимое, чтобы обеспечить должные условия для вашей непростой работы. Желаю вам творческих успехов, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия!», – подытожил Михаил Ведерников.