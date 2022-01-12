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Общество

Из-за падения льда на собаку на одну из псковских управляющих компаний составили протокол

12 января 2022 года, 13:01

Протокол об административном правонарушении составили в отношении ООО УО «Пароменское» из-за неубранного своевременно с крыши здания льда и снега, в результате падения которого в Пскове пострадала собака. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из-за падения льда на собаку на одну из псковских управляющих компаний составили протокол

Источник: pixabay.com

Происшествие произошло 5 января в Пскове на Рижском проспекте, 29/31. В момент, когда с крыши рухнула часть наледи, возле здания проходил мужчина, который держал на руках питомца. Упавшая льдина выбила щенка из рук хозяина, в результате чего собака получила серьезные травмы.

Для решения досудебного урегулирования вопроса и составления, в случае необходимости, искового заявления для подачи в суд свою помощь владельцу собаки предложила администрация города Пскова. На составление протокола об административном правонарушении был вызван директор управляющей компании «Пароменское» за несоблюдение требований Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Согласно соответствующему документу, «управляйки» обязаны обеспечить своевременную очистку козырьков и крыш домов от льда и снега, а также удаление сосулек и снега с балконов, лоджий и карнизов.

В настоящее время составленный протокол направлен в Административную комиссию города Пскова для рассмотрения и принятия решения о привлечении к административной ответственности.

«Администрация города обращается к гражданам с просьбой оперативно информировать коммунальные службы об образовании сосулек и, по возможности, избегать нахождения вблизи зданий с нависающим снегом, наледью», – отметили в пресс-службе.

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