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Общество / Армия

Групповые полеты на предельно малых высотах отработали экипажи армейской авиации в Псковской области

11 января 2022 года, 17:32

Экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали групповые полеты на малых и предельно-малых высотах на территории Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Групповые полеты на предельно малых высотах отработали экипажи армейской авиации в Псковской области

Фото: pixabay

Парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 метров со скоростью до 200 километров в час провели экипажи ударных Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26, разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Они также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле вертолётов ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Экипажи бригады армейской авиации отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

15 вертолётов различных модификаций, более 40 членов экипажей приняли участие в полетах.

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