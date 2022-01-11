Групповые полеты на предельно малых высотах отработали экипажи армейской авиации в Псковской области

Экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали групповые полеты на малых и предельно-малых высотах на территории Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 метров со скоростью до 200 километров в час провели экипажи ударных Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26, разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Они также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле вертолётов ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Экипажи бригады армейской авиации отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

15 вертолётов различных модификаций, более 40 членов экипажей приняли участие в полетах.