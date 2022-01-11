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Общество / Образование

С 7 февраля невакцинированные студенты не смогут посещать корпуса ПсковГУ

11 января 2022 года, 08:32

С 7 февраля студенты, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса, не смогут очно посещать лабораторные занятия и семинары в учебных корпусах ПсковГУ. Об этом сообщается в Телеграм-канале вуза.

С 7 февраля невакцинированные студенты не смогут посещать корпуса ПсковГУ

Фото: Дарья Хваткова

«Образовательный процесс будет осуществляться исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий», – говорится в сообщении.

Семинары и лабораторные занятия в штатном режиме будут проводиться для совершеннолетних студентов, которые имеют сертификат о пройденной вакцинации или медотвод. Потоковые лекции для всех обучающихся ПсковГУ будут осуществляться в онлайн-формате.

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