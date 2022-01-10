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Общество / Образование

Из-за проблем с отоплением печорские гимназисты не вернулись за парты после новогодних каникул

10 января 2022 года, 12:40

После новогодних каникул учащиеся Печорской лингвистической гимназии не начали очное обучение из-за проблем с системой отопления. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Из-за проблем с отоплением печорские гимназисты не вернулись за парты после новогодних каникул

Фото газеты «Печорская правда»

Как сообщает газета, отопление в Печорской гимназии были отключено в связи с вышедшим из строя автоматическим выключателем электричества.

Для того, чтобы ученики и учителя не мерзли в неотапливаемых помещениях образовательного учреждения, было принято решение отменить учебные занятия 10 января. Соответствующая информация была разослана по всем классным чатам и группам Печорской лингвистической гимназии.

По словам начальника управления образования Печорского района Сергея Авдеева, проблема с электрическим отоплением в лингвистической гимназии будет устранена в ближайшее время. «Автоматический выключатель купят и установят взамен старого», – отметил он.

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