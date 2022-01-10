Из-за проблем с отоплением печорские гимназисты не вернулись за парты после новогодних каникул

После новогодних каникул учащиеся Печорской лингвистической гимназии не начали очное обучение из-за проблем с системой отопления. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Как сообщает газета, отопление в Печорской гимназии были отключено в связи с вышедшим из строя автоматическим выключателем электричества.



Для того, чтобы ученики и учителя не мерзли в неотапливаемых помещениях образовательного учреждения, было принято решение отменить учебные занятия 10 января. Соответствующая информация была разослана по всем классным чатам и группам Печорской лингвистической гимназии.

По словам начальника управления образования Печорского района Сергея Авдеева, проблема с электрическим отоплением в лингвистической гимназии будет устранена в ближайшее время. «Автоматический выключатель купят и установят взамен старого», – отметил он.