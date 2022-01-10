Каток в Финском парке за один праздничный день посетили порядка двух тысяч псковичей

За один день на праздничных выходных каток в Финском парке в Пскове посетили около двух тысяч человек. Об этом 10 января в эфире «Псковского телеграма Online» сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, на новогодних праздниках Финский парк стал популярен у псковичей и гостей города. На выходных в нем находилось большое количество народа, местами даже наблюдалось столпотворение.

Как отметил Борис Елкин, за один день на новогодних праздниках городской каток в Финском парке посетили порядка двух тысяч человек. В связи с этим в Пскове был открыт еще один бесплатный каток – на стадионе «Машиностроитель».

Кроме того, глава городской администрации также обратил внимание, что огромная очередь в Финском парке также фиксировалась и на аренду коньков. Так, в пиковые часы в прокат брали коньки свыше одной тысячи человек.