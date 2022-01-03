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Общество

Каток на «Машиностроителе» в Пскове станет бесплатным

3 января 2022 года, 20:08

С 4 января каток на стадионе «Машиностроитель» в Пскове станет бесплатным. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

Каток на «Машиностроителе» в Пскове станет бесплатным

Фото из Instagram-аккаунта Бориса Елкина

По его словам, бесплатный каток в Финском парке бьет рекорды по посещаемости. «Каждый день только прокат коньков оформляют более тысячи человек! Любители катания приходят на каток даже ночью!», - отметил глава городской администрации.

По его словам, такой поток людей приводит к быстрому износу льда. Все возможные меры по его поддержанию принимаются, однако, нагрузка на каток слишком большая.

Чтобы разгрузить Финский парк городские власти решили, что каток на «Машиностроителе» тоже будет бесплатным. Режим его работы останется прежним: с 12:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни и с 16:00 до 22:00 в будние дни.

«Подсветка, музыка и праздничная атмосфера гарантированы», - заверил Борис Елкин. 

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