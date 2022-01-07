Православные отмечают Рождество

7 января православные псковичи отмечают Рождество. Это один из важнейших христианских праздников.

Рождество в ночь с 6 на 7 января встречают также Иерусалимская, Сербская и Грузинская Православная Церкви, а также афонские монастыри, многие католики восточного обряда (в частности, Украинская Греко-Католическая Церковь) и часть российских протестантов.

В честь Рождества православные храмы проводят торжественные службы. Традиционно в канун праздника на территории храмов появляются снежные Рождественские вертепы. Внутри вертепа воспроизводится сцена Рождества. Неизменными персонажами являются Дева Мария, младенец Иисус и почти всегда Святой Иосиф.

С Рождества до Крещения (19 января) наступают святки, когда можно колядовать и гадать.