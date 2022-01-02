Псковичам рассказали о графике работы катков в новогодние праздники

Жителям Пскова рассказали о том, по какому графику будут работать катки в новогодние праздники, с 2 по 9 января, сообщает Туристский информационный центр Псковской области.

С 11 утра до 10 вечера в новогодние праздники псковичи могут посетить каток «Айсберг», расположившийся на улице Яна Райниса, 55 в Корытово, и каток в «Таблетке», находящийся на Октябрьском проспекте, 34.

С 2 по 9 января псковские катки на стадионе «Машиностроитель», в Финском парке и на Запсковье (теннисные корты по улице Труда, 40) ежедневно будут работать с 12.00 до 22.00.