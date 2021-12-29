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Общество

В Пскове появится открытый каток

29 декабря 2021 года, 10:57

Для создания открытого катка в парке у Советского моста в Пскове по решению губернатора Михаила Ведерникова дополнительно выделят 2 млн рублей из регионального бюджета. Глава региона объявил об этом во время торжественного мероприятия акции «Елка желаний». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Каток украсят, катание будет сопровождаться музыкой.

«Если жителям понравится, то сделаем эту площадку постоянной», – сообщил губернатор и добавил. Он также объявил, что открытие катка запланировано на 30 декабря.

Ранее по инициативе главы региона Великие Луки и Псков получили по 10 млн рублей. По 1 млн рублей выделили для районов, Островскому району – 2 млн рублей.

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