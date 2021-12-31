Михаил Ведерников: Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья!

Заканчивается непростой и насыщенный год. Он объединил в себе все трудности 2020-го и добавил новые масштабные вызовы, но жизнь такая, какая она есть, и в ней неизбежны сложности и испытания. Вместе с тем именно они помогают нам отбросить всё мелкое, незначительное и научиться ценить самое важное – жизнь, здоровье, семью, Родину» – сказал глава региона, он также подчеркнул, вызовы последних двух лет сплотили псковичей, научили не отступать перед трудностями и верить в себя и свои возможности.

«Уходящий год стал временем кропотливой и результативной работы на ближайшую перспективу и на будущее, при этом мы не только достигли серьёзных результатов, но и создали фундамент для новых достижений. Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами», – заявил губернатор.

Михаил Ведерников выразил признательность достойно трудящимся, ответственно подходившим к вопросам борьбы с ковидом, а также тем, кто активной гражданской позицией, службой, работой способствовал развитию Псковской области.

«Нам ещё многое предстоит сделать для её развития и преображения, но уже сейчас она уверенно меняется к лучшему, в чём и ваша большая заслуга. Искренне благодарен каждому, кто вносит свой вклад в развитие региона своими трудом и неравнодушием, – сказал губернатор. – Желаю, чтобы наступающий год был для всех нас удачным, чтобы наши близкие, наши дети, наши родители были здоровы и счастливы.

Дорогие друзья! Новый год – тёплый семейный праздник, когда каждый из нас о чём-то мечтает, строит планы на будущее, думает о благополучии своих детей и близких. Пусть 2022 год принесёт новые успехи и достижения, яркие моменты и большие победы. Желаю, чтобы каждый день запоминался только положительными эмоциями и событиями.

Крепкого всем здоровья, сил и большого человеческого счастья!

С Новым годом! И пусть всё сбудется!»