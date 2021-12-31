Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Важная дата

Михаил Ведерников: Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами

31 декабря 2021 года, 13:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим 2022 годом в своём видеообращении.

Михаил Ведерников: Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! 

Заканчивается непростой и насыщенный год. Он объединил в себе все трудности 2020-го и добавил новые масштабные вызовы, но жизнь такая, какая она есть, и в ней неизбежны сложности и испытания. Вместе с тем именно они помогают нам отбросить всё мелкое, незначительное и научиться ценить самое важное – жизнь, здоровье, семью, Родину» – сказал глава региона, он также подчеркнул, вызовы последних двух лет сплотили псковичей, научили не отступать перед трудностями и верить в себя и свои возможности.

«Уходящий год стал временем кропотливой и результативной работы на ближайшую перспективу и на будущее, при этом мы не только достигли серьёзных результатов, но и создали фундамент для новых достижений. Совместными усилиями мы сделали всё, чтобы 2021 год запомнился именно светлыми моментами», – заявил губернатор.

Михаил Ведерников выразил признательность достойно трудящимся, ответственно подходившим к вопросам борьбы с ковидом, а также тем, кто активной гражданской позицией, службой, работой способствовал развитию Псковской области.

«Нам ещё многое предстоит сделать для её развития и преображения, но уже сейчас она уверенно меняется к лучшему, в чём и ваша большая заслуга. Искренне благодарен каждому, кто вносит свой вклад в развитие региона своими трудом и неравнодушием, – сказал губернатор. – Желаю, чтобы наступающий год был для всех нас удачным, чтобы наши близкие, наши дети, наши родители были здоровы и счастливы.

Дорогие друзья! Новый год – тёплый семейный праздник, когда каждый из нас о чём-то мечтает, строит планы на будущее, думает о благополучии своих детей и близких. Пусть 2022 год принесёт новые успехи и достижения, яркие моменты и большие победы. Желаю, чтобы каждый день запоминался только положительными эмоциями и событиями.

Крепкого всем здоровья, сил и большого человеческого счастья!

С Новым годом! И пусть всё сбудется!»

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

658 человек выздоровело от ковида в Псковской области 30 декабря
Более 31 тыс. жителей Псковской области прошли ревакцинацию от коронавируса
Перевозчиков в Великих Луках продолжают штрафовать за нарушения в работе
В 2022 году финансирование получат 14 проектов Псковской области
Более 6 млн просмотров набрали выпуски еженедельных обращений губернатора Псковской области за 2021 год
До -10 градусов ожидается в Псковской области в предновогоднюю ночь
Почти 650 боеприпасов обезвредила псковская Росгвардия за текущий год
Михаил Ведерников наградил лучших медработников Псковской области
Социальную выплату на покупку жилья получили 29 молодых семей Пскова в 2021 году

Комментарии

Авторизация
No comments
Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»

Общество
30 декабря 14:00

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»
Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Общество
30 декабря 09:21

Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Оригинальное новогоднее меню от псковского бренд-шефа
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне