Почти 650 боеприпасов обезвредила псковская Росгвардия за текущий год

За 2021 год в Псковской области специалистами инженерно-технической отделения ОМОН «Кром» обезврежено и уничтожено 640 боеприпасов различного калибра. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе региональной Росгвардии. За этот же период специалистами было обезврежено и уничтожено 20,83 кг взрывчатых веществ.

Также за прошедший год сотрудники регионального управления Росгвардии СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» провели свыше 1 тысячи специальных операций, задержали 465 подозреваемых в совершении преступлении при оказании содействия правоохранительным органам и изъяли 70 единиц огнестрельного оружия.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии в ходе осуществления контроля за оборотом оружия было проведено 4 тыс. 975 проверок условий хранения оружия по месту жительства у владельцев гражданского оружия.

В результате проверок специалистами было изъято 449 единиц оружия и 2 тыс. 24 патрона к огнестрельному оружию, а также аннулировано 84 разрешения и лицензии на право владения оружием. Добровольно жители региона сдали 662 единицы оружия и 2 тыс. 115 патронов к огнестрельному оружию.

Кроме того, за 2021 год сотрудники вневедомственной охраны пресекли 320 попыток совершения правонарушения в отношении охраняемого имущества юридических и физических лиц. Также ими было задержано 1 тыс. 500 граждан за совершение правонарушений, составлено 1 тыс. 376 протоколов об административных правонарушениях и возбуждено 34 уголовных дела.