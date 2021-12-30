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Общество / Образование

19 образовательных учреждений Псковской области получили новые школьные автобусы

30 декабря 2021 года, 15:48

Новые школьные автобусы получили 19 образовательных учреждений Псковской области. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

19 образовательных учреждений Псковской области получили новые школьные автобусы

Фото: официальный Телеграм-канал Псковской области

30 декабря 19 образовательных учреждений из различных муниципалитетов Псковской области получили 30 новых школьных автобусов. На передаче транспортных средств школам области присутствовал губернатор региона Михаил Ведерников.

В пресс-службе областной администрации отметили, что это уже шестая поставка школьных автобусов на базе «GAZelle NEXT» и «ПАЗы». С начала 2016 года в регион поступили 230 единиц техники. В скором времени ожидается поставка еще 40 автобусов. Транспортные средства были поставлены в Псковскую область при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Уже становится хорошей традицией, что под конец года Псковская область получает дополнительный транспорт. Сегодня замечательное событие – районные учреждения получают 30 школьных автобусов. Учитывая особенности расселения в Псковской области, особенно для отдаленных населенных пунктов такое приобретение имеет особое значение, потому что это дает возможность подвозить детей своевременно и безопасно к началу учебного дня. Пусть все поездки для детей будут комфортными и безопасными», – отметил глава региона Михаил Ведерников.

В поступивших в образовательные учреждения Псковской области четырехточечные ремни безопасности, детские кресла, система экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС, спутниковая система ГЛОНАСС, ограничители скорости, проблесковый маячок и выдвигающиеся подножки.

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