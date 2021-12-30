19 образовательных учреждений Псковской области получили новые школьные автобусы

30 декабря 19 образовательных учреждений из различных муниципалитетов Псковской области получили 30 новых школьных автобусов. На передаче транспортных средств школам области присутствовал губернатор региона Михаил Ведерников.

В пресс-службе областной администрации отметили, что это уже шестая поставка школьных автобусов на базе «GAZelle NEXT» и «ПАЗы». С начала 2016 года в регион поступили 230 единиц техники. В скором времени ожидается поставка еще 40 автобусов. Транспортные средства были поставлены в Псковскую область при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

«Уже становится хорошей традицией, что под конец года Псковская область получает дополнительный транспорт. Сегодня замечательное событие – районные учреждения получают 30 школьных автобусов. Учитывая особенности расселения в Псковской области, особенно для отдаленных населенных пунктов такое приобретение имеет особое значение, потому что это дает возможность подвозить детей своевременно и безопасно к началу учебного дня. Пусть все поездки для детей будут комфортными и безопасными», – отметил глава региона Михаил Ведерников.

В поступивших в образовательные учреждения Псковской области четырехточечные ремни безопасности, детские кресла, система экстренного реагирования при аварии ЭРА-ГЛОНАСС, спутниковая система ГЛОНАСС, ограничители скорости, проблесковый маячок и выдвигающиеся подножки.