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Общество

Из-за ареста подрядчика в Пскове остановлено строительство парка «Россия – моя История»

30 декабря 2021 года, 11:48

Строительство парка «Россия – моя История» было остановлено в Пскове из-за ареста подрядчика. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Из-за ареста подрядчика в Пскове остановлено строительство парка «Россия – моя История»

Фото: Арсений Тимашов

Об аресте руководителя компании, выигравшего работы по строительству парка «Россия – моя История», сообщил митрополит Тихон 30 декабря во время рабочего выезда с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 30 декабря на территорию Псковского кремля и Снетогорского монастыря.

По словам главы региона, областная администрация в скором времени планирует расторгнуть договор на выполнение работ с подрядной организацией. Конкурс на проведение строительства парка проведут в январе-феврале.

Строительство парка «Россия – моя История» должно было завершиться в Пскове еще в конце текущего года.

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