Из-за ареста подрядчика в Пскове остановлено строительство парка «Россия – моя История»

Строительство парка «Россия – моя История» было остановлено в Пскове из-за ареста подрядчика. Об этом сообщает Псковское агентство информации .

Об аресте руководителя компании, выигравшего работы по строительству парка «Россия – моя История», сообщил митрополит Тихон 30 декабря во время рабочего выезда с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 30 декабря на территорию Псковского кремля и Снетогорского монастыря.

По словам главы региона, областная администрация в скором времени планирует расторгнуть договор на выполнение работ с подрядной организацией. Конкурс на проведение строительства парка проведут в январе-феврале.

Строительство парка «Россия – моя История» должно было завершиться в Пскове еще в конце текущего года.