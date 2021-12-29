Презентация соцпроекта «Виртуальное путешествие по Псковской области» прошла в Пскове

Презентация социального проекта «Виртуальное путешествие по Псковской области», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошла в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

В ней приняли участие представители региональной и городской администраций, Инновационного центра Сколково, Торгово-промышленной палаты, а также эксперты в сферах культуры и туризма и специалисты информационно-туристического центра.

Оператор проекта «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» показал участникам первый видеофильм о Пскове и главной его достопримечательности – Кремле. Для создания эффекта полного погружения использовались специальные очки виртуальной реальности – VR-шлемы.

Целью проекта является повышение доступности не менее шести объектов культурного, духовного наследия и агротуризма Псковской области. Особое внимание планируется уделить сельским территориям в образовательно-познавательном аспекте и аспекте развития туризма.