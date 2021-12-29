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Общество

Презентация соцпроекта «Виртуальное путешествие по Псковской области» прошла в Пскове

29 декабря 2021 года, 13:43

Презентация социального проекта «Виртуальное путешествие по Псковской области», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошла в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Презентация соцпроекта «Виртуальное путешествие по Псковской области» прошла в Пскове

В ней приняли участие представители региональной и городской администраций, Инновационного центра Сколково, Торгово-промышленной палаты, а также эксперты в сферах культуры и туризма и специалисты информационно-туристического центра.

Оператор проекта «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» показал участникам первый видеофильм о Пскове и главной его достопримечательности – Кремле. Для создания эффекта полного погружения использовались специальные очки виртуальной реальности – VR-шлемы.

Целью проекта является повышение доступности не менее шести объектов культурного, духовного наследия и агротуризма Псковской области. Особое внимание планируется уделить сельским территориям в образовательно-познавательном аспекте и аспекте развития туризма.

Презентация соцпроекта «Виртуальное путешествие по Псковской области» прошла в Пскове

По мнению руководителя проекта Анны Войченко, значение виртуальных туров заключается в знакомстве с красивыми местами, историей и географией местности, они также могут помочь в выборе места для отдыха. Подобные туры способствуют формированию экологической культуры при посещении туристических мест. Анна Войченко подчеркивает, что данную технологию можно использовать, как готовый инструмент для проведения уроков географии в новом увлекательном формате, а также с целью демонстрации туристической инфраструктуры для отдыха, а также путешествия и изучение географии, истории в периоды ограничений.

Презентация соцпроекта «Виртуальное путешествие по Псковской области» прошла в Пскове

Виртуальная реальность даёт возможность посетить любое место в любое время. Также при ее использовании появляется экономическая независимость – технология решает проблему с ограничениями по времени, финансами, социальным статусом и возможностями человека (ограничения здоровья, возраст, военнослужащие и т.п.).

«Виртуальный мир создаёт комфорт через доступность для путешествия без ограничений, экономию времени, физическую безопасность, удобство, интеллектуальное развитие. Это актуально для школьников и людей с ограниченными возможностями здоровья – участниками проекта», – заявляет руководитель проекта «Виртуальное путешествие по Псковской области».

В марте-апреле 2022 года пройдут бесплатные виртуальные мероприятия со школьниками и людьми с особенностями развития.

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