Михаил Ведерников: Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам

«Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает Псковское агентство информации.
«Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает Псковское агентство информации.
По словам главы региона, он старается, чтобы подарки родным и близким были желанными «и, что называется, попадали в десятку».
Ранее, 14 апреля и 5 августа, в медиацентре ПАИ прошли две пресс-конференции Михаила Ведерникова. Глава региона также участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».