Михаил Ведерников: Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам

«Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram», сообщает Псковское агентство информации.



По словам главы региона, он старается, чтобы подарки родным и близким были желанными «и, что называется, попадали в десятку».