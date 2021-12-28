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Общество

В Пскове появился первый умный пешеходный переход

28 декабря 2021 года, 15:05

Первый умный пешеходный переход появился в Пскове на улице Инженерной. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого.

В Пскове появился первый умный пешеходный переход

Фото: ПАИ

По его словам, ранее на улице Инженерной был небезопасный переход, так как подходящих к проезжей части пешеходов не видно из-за установленных наружных труб теплосетей. Александр Грацкий отметил, что в новом умном переходе табло будет загораться красной надписью «Пешеход» в тот момент, когда человек будет приближаться к дороге.

«Это не отвлекает водителей, а привлекает внимание и предупреждает о том, что там пешеход. Это пилотный проект, такого пешеходного перехода больше нигде нет в городе», – уточнил заместитель начальника УГХ администрации Пскова.

Он также добавил, что если данный проект покажет свою эффективность, новые умные пешеходные переходы будут установлены и в других районах областного центра.

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