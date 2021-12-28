В Пскове появился первый умный пешеходный переход

Первый умный пешеходный переход появился в Пскове на улице Инженерной. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого.

По его словам, ранее на улице Инженерной был небезопасный переход, так как подходящих к проезжей части пешеходов не видно из-за установленных наружных труб теплосетей. Александр Грацкий отметил, что в новом умном переходе табло будет загораться красной надписью «Пешеход» в тот момент, когда человек будет приближаться к дороге.

«Это не отвлекает водителей, а привлекает внимание и предупреждает о том, что там пешеход. Это пилотный проект, такого пешеходного перехода больше нигде нет в городе», – уточнил заместитель начальника УГХ администрации Пскова.

Он также добавил, что если данный проект покажет свою эффективность, новые умные пешеходные переходы будут установлены и в других районах областного центра.