До 31 рубля может повыситься стоимость проезда в псковских автобусах

С 1 января стоимость проезда в автобусах Пскова может подорожать до 31 рубля. Соответствующий приказ о возможном повышении был размещен на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

Согласно документу, в размере 31 рубля установлен предельный регулируемый тариф по перевозу пассажиров. Столько же придется заплатить и за провоз багажа в городском транспорте. Эта сумма является предельно максимальной.

В настоящее время стоимость проезда в автобусах Пскова за наличный расчет составляет 27 рублей, по карте цена ниже – 26 рублей. Дешевле псковичам обходится проезд по городской транспортной карте – от 23 до 25 рублей, в зависимости от количества совершенных поездок за последний месяц.

Также ранее стало известно о повышении с 1 января стоимости проезда в общественном транспорте и перевозки багажа в ряде муниципалитетов Псковской области. Тариф будет увеличен в городах Остров, Опочка, Порхов, Печоры, Дно, Пустошка и Себеж, а также в границах рабочих поселков Струги Красные, Дедовичи и Бежаницы.