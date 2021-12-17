В 2022 году в ряде муниципалитетов Псковской области увеличится стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте и перевозки багажа увеличится в ряде муниципалитетов Псковской области с 1 января 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Так, стоимость перевозки пассажиров подорожает в границах рабочих поселков Дедовичи, Бежаницы, Струги Красные, а также в городах Опочка, Остров, Дно, Порхов, Печоры, Себеж и Пустошка. С 2022 года проезд в общественном транспорте данных муниципалитетов составит 25 рублей. Тариф будет единым для безналичного и наличного расчета.

Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте было принято в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетики Псковской области.