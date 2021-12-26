Михаил Ведерников предложил великолучанам выбрать время новогоднего салюта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил жителям Великих Лук выбрать удобное время для новогоднего салюта. Об этом он сообщил в своем профиле в Instagram.

«Мы договорились с руководством города, что в случае необходимости время начала праздничного новогоднего салюта может быть изменено», – сообщил глава региона и предложил великолучанам выбрать удобное для них время: в 00.30 или в 01.00.

17 декабря проведение новогоднего салюта в Великих Луках анонсировал глава города Николай Козловский.