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Общество

Первая модельная библиотека открылась в Великих Луках

24 декабря 2021 года, 19:47

24 декабря после ремонта открылась детская городская библиотека имени А. Гайдара в Великих Луках, которую модернизировали в рамках реализации национального проекта «Культура». В пятницу,  в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первая модельная библиотека открылась в Великих Луках

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Помимо проведения ремонтных работ, в библиотеку закупили компьютерную технику и мультимедийное оборудование, а также современную и комфортную мебель. Для библиотеки закупили более 7 тыс. экземпляров новых книг — лучших произведений мировой и отечественной литературы. Средства ы размере 5,5 млн рублей были получены из федерального и регионального бюджетов по итогам победы библиотеки в дополнительном отборе конкурса 2021 года.

Библиотечное пространство преобразилось, теперь оно организовано по типу книжного городка с интерактивными площадками для чтения и общения ребят разных возрастных групп.

В «Детском квартале» на стеллажах в виде домиков расположена литература для дошкольного и младшего школьного возраста и развивающие компоненты. 

«Микрорайон 12+» включает в себя книги для читателей среднего и старшего школьного возраста. В данной зоне расположены книжные небоскребы, а также компьютеризированные места для пользователей с интернет-доступом к удаленным информационным ресурсам.

Мультифункциональный зал «Кругозор» имеет возможность трансформироваться под разные мероприятия.  В наличии есть интерактивный глобус.

В фойе библиотеки находится выставочная зона «Аллея творчества» и интерактивный «Информационный киоск».

По словам работников библиотеки, ее обновление и пополнение книжного фонда стало замечательным подарком к 85-летнему юбилею учреждения.

За последние два года на территории Псковской области открылись восемь модельных библиотек, в том числе две сельские. Обновление учреждений прошло в Пскове, Великих Луках, Печорском и Порховском районах. В следующем году модернизированы будут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы.

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