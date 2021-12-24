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Общество

Первый тур голосования премии «Народное признание – 2021» завершится 24 декабря

24 декабря 2021 года, 11:03

Первый тур голосования за претендентов на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» завершится 24 декабря в 18.00. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Первый тур голосования премии «Народное признание – 2021» завершится 24 декабря

По итогам первого тура общественного голосования в каждой из 12 номинаций будут определены по три финалиста. В этом году претенденты на премию могли подать заявки в номинации: «Сервис», «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Инициатива», «Экомышление», «Талант», «Призвание», и «Событие».

Далее тройки финалистов в каждой из номинаций примут участие во втором туре голосования, старт которого состоится на сайте Псковского агентства информации на следующей неделе. Помимо общественности свои голоса за финалистов отдадут и члены жюри. Победители в каждой из номинаций будут определены путем сложения голосов экспертов и читателей Псковского агентства информации.

Церемония вручения первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» состоится в январе 2022 года.

Принять участие в голосовании любой человек может на специальной странице. Если по какой-либо причине голос не был зачтен, необходимо выслать на почтовый адрес premiya@informpskov.ru письмо с темой «Голосование», в котором следует указать номер телефона, с которого велось голосование, и код, который был сгенерирован при голосовании.

Обращения на почту принимаются до 17.00 24 декабря.

В 2021 году на соискание премии заявки подали 132 претендента. Однако в первом туре участвует лишь 131 соискатель, так как один из претендентов снял свою кандидатуру по личным причинам.

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