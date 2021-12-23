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Общество

Две новые награды для работников ЖКХ и сферы строительства учредили в Псковской области

23 декабря 2021 года, 16:58

В Псковской области законодательно учредили почетные звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области» и «Заслуженный строитель Псковской области». Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на сессию Псковского облсобрания 23 декабря. Соответствующие изменения внесли в региональный закон «О наградах Псковской области».

Работников сферы будут награждать за разработку, внедрение и применение новых современных строительных технологий и материалов, а также реализацию социально значимых проектов в сфере строительства и развитие инновационного производства высококачественных, экологически чистых строительных материалов. Использование механизации и автоматизации труда, передового опыта организации работ, достижение высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ тоже будут учитываться.

Почетные звания в сфере ЖКХ предназначены для трудящихся в отрасли за подготовку квалифицированных кадров, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, организацию качественного и бесперебойного функционирования объектов коммунального хозяйства, а также внедрение ресурсосберегающих технологий.

Ежегодно не более десяти человек, работающих на предприятиях строительной и жилищно-коммунальной отраслей, будут получать звания и нагрудные знаки.

Также работникам, удостоенным званий «Заслуженный строитель Псковской области» и «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Псковской области», полагается единовременное госпособие в размере 25 тыс. рублей. Выплаты будут поступать из резервного фонда администрации области.

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