Строительство кольцевого водовода начнётся в Пскове в следующем году

В следующем году в Пскове по инфраструктурному кредиту начнется строительство кольцевого магистрального водовода. На эти цели в будет выделено 250 млн рублей в 2022 году и 750 млн рублей - в 2023 году, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды». Глава региона отметил, что магистральный водовод позволит привлечь в Псковскую область в течение десяти лет 32,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Эти средства будут направлены на строительство свыше 570 тыс. кв. м. жилья.

Также 560 млн рублей направят на завершение четырех проектов по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ. В частности, на завершение строительства водозабора и станции водоподготовки в Пскове, станции очистки воды в Великих Луках, станцию очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района и очистных сооружений в Порхове.

36,2 млн рублей предусмотрены в бюджете на возмещение части затрат на приобретение газового оборудования для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1 группы, семей с детьми-инвалидами и несовершеннолетних узников концлагерей.

В целом в Псковской области финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства увеличится до 3,2 млрд рублей. Рост финансирования сферы составил 700 млн рублей.