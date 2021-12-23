Игорь Иванов: Этот год стал знаковым для сферы охраны труда

В Псковской области 2021 год стал знаковым для сферы охраны. Об этом на заседании Псковского областного совета профсоюзов, посвященного подведению итогов года, сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.
Он отметил, что вопросы охраны труда рассматривались повсеместно в течение года: в членских организациях, в первичных профсоюзных организациях, на заседании областной трехсторонней комиссии.
В апреле в преддверии Всемирного дня охраны труда в псковском облосфпрове проходили викторины, была проведена конференция.
Этот год стал знаковым для сфера охраны труда. Мы все знаем, что произошли большие изменения в законодательстве: 40 новых правил сменили более сотни действующих. Утратили силы многие нормативные акты, кардинально изменился подход к безопасности труда во всех сферах.
Игорь Иванов, председатель псковского облсовпрофа
В 2021 году псковский облсовпроф уделял особое внимание обучению руководителей организаций, специалистов по охране труда, ответственных за охрану труда в организациях.
«Мы на эти цели направили сотни тысяч рублей и обучили более 200 уполномоченных, - сообщил Игорь Иванов. - По сути, мы сняли нагрузку с работодателей, потому что это их задача - заботиться об охране труда. Но мы - надежные социальные партнеры, и понимаем важность этой работы.
В течение года в регионе прошли конкурсы в этом направлении. Традиционно участие в них приняли те организации, где есть профсоюзы.
По итогам конкурсов «Лучшей организацией по охране труда» стало МП «Псковские тепловые сети». «Лучший специалист по охране труда» тоже работает на этом предприятии. «Лучшая организация по охране труда в непроизводственной сфере» - Первомайский психоневрологический дом-интернат.
«Этим надо гордится. Наши члены профсоюза побеждают в таких серьезных конкурсах. Это говорит о том, что мы с вами ответственно относимся к безопасности на рабочем месте и охране труда», - сказал Игорь Иванов.