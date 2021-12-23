Игорь Иванов: Этот год стал знаковым для сферы охраны труда

В Псковской области 2021 год стал знаковым для сферы охраны. Об этом на заседании Псковского областного совета профсоюзов, посвященного подведению итогов года, сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он отметил, что вопросы охраны труда рассматривались повсеместно в течение года: в членских организациях, в первичных профсоюзных организациях, на заседании областной трехсторонней комиссии.

В апреле в преддверии Всемирного дня охраны труда в псковском облосфпрове проходили викторины, была проведена конференция.