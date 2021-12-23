Аналог центра «Сириус» будет открыт в Псковской области

В Псковской области будет открыт региональный Центр выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодёжи – аналог «Сириуса» в Сочи. На его создание и функционирование будет направлено 228 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также в следующем году 721 млн пойдёт на строительство двух школ в Пскове, 157 млн рублей – на начало возведения школы в Гдове, где работы будут закончены в 2023 году. На завершение строительства школы в Великих Луках направят 136 млн рублей.

В следующем году в регионе будут открыты «Точек роста» в сельских школах. На эти цели предусмотрены 47 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что система образования является самой большой статьёй расходов регионального бюджета в социальном блоке. Финансирование этого направления увеличено с 8,7 млрд рублей до более чем 10,7 млрд.

«В текущем проекте бюджета учтено 9,2 млрд, но к ним добавится ещё 1,5 млрд федеральных средств на капремонт 33 образовательных организаций. К слову, из всех субъектов Северо-Запада мы получили самый большой объём финансовых средств», - заявил губернатор.