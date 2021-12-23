Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Аналог центра «Сириус» будет открыт в Псковской области

23 декабря 2021 года, 11:38

В Псковской области будет открыт региональный Центр выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодёжи – аналог «Сириуса» в Сочи. На его создание и функционирование будет направлено 228 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также в следующем году 721 млн пойдёт на строительство двух школ в Пскове, 157 млн рублей – на начало возведения школы в Гдове, где работы будут закончены в 2023 году. На завершение строительства школы в Великих Луках направят 136 млн рублей.

В следующем году в регионе будут открыты «Точек роста» в сельских школах. На эти цели предусмотрены 47 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил, что система образования является самой большой статьёй расходов регионального бюджета в социальном блоке. Финансирование этого направления увеличено с 8,7 млрд рублей до более чем 10,7 млрд.

«В текущем проекте бюджета учтено 9,2 млрд, но к ним добавится ещё 1,5 млрд федеральных средств на капремонт 33 образовательных организаций. К слову, из всех субъектов Северо-Запада мы получили самый большой объём финансовых средств», - заявил губернатор.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Президент РФ: Помощь регионам кратно увеличилась
Региональный парламент принял бюджет Псковской области на 2022 год
В Псковской области ведется разработка программы развития сельских территорий
В 2022 году в Псковской области планируется запуск трех новых производств
Почти 500 жителей Псковской области вылечились от коронавируса за прошедшие сутки
Более половины бюджета Псковской области направят на образование, здравоохранение и соцзащиту
Более 220 км дорог Псковской области планируют отремонтировать в 2022 году
Более 40 нарушений трудового законодательства выявлено псковскими профсоюзами
Строительство кольцевого водовода начнётся в Пскове в следующем году

Комментарии

Авторизация
No comments
Все на завод

Общество
22 декабря 13:55

Все на завод

Может ли Псковская область стать центром промышленного туризма?
От чего голова кругом?

Общество / Здоровье
21 декабря 10:42

От чего голова кругом?
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким