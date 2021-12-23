Допандемический уровень занятости восстановлен в Псковской области. Об этом на заседании Псковского областного совета профсоюзов, посвященного подведению итогов года, сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«Совместные действия позволили в определенной мере в 2021 году стабилизировать ситуацию на рынке труда, снизить численность безработных», - отметил он.

В мае при администрации Псковской области была создана межведомственная группа по восстановлению рынка труда в регионе. Возглавил ее губернатор Псковской области Михаил Ведереникова.

«Мы провели ни одно заседание, - рассказал Игорь Иванов. - Вначале многие скептически относились к показателям, которые надо было исполнить. Все почему-то боялись этих цифр, но когда начали сообща работать, дело сдвинулось».