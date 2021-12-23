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Экономика / Работа

Допандемический уровень занятости восстановлен в Псковской области

23 декабря 2021 года, 10:35

Допандемический уровень занятости восстановлен в Псковской области. Об этом на заседании Псковского областного совета профсоюзов, посвященного подведению итогов года, сказал председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«Совместные действия позволили в определенной мере в 2021 году стабилизировать ситуацию на рынке труда, снизить численность безработных», - отметил он.

В мае при администрации Псковской области была создана межведомственная группа по восстановлению рынка труда в регионе. Возглавил ее губернатор Псковской области Михаил Ведереникова.

«Мы провели ни одно заседание, - рассказал Игорь Иванов. - Вначале многие скептически относились к показателям, которые надо было исполнить. Все почему-то боялись этих цифр, но когда начали сообща работать, дело сдвинулось».

Допандемический уровень занятости восстановлен в Псковской области

По словам Игоря Иванова, по состоянию на первое декабря восстановлена занятость 17 700 человек, в том числе только за октябрь — 3 000 человек.

«Работу эту надо продолжать и идти только вперед», - сказал он.

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова тоже обратила внимание на тот факт, что одна из главных задач этого года - восстановление рынка труда.

«Задачу эту — по восстановлению численности занятых к уровню 2019 года - мы действительно выполнили, выполнили еще в начале осени. Это предмет нашей совместной работы. И мы видим, что несмотря на все сложности, нам удается эти задачи решать», - сказала она.

Вице-губернатор также отметила, что администрация региона в лице губернатора Михаила Ведерникова с большой надеждой сотрудничает с областным профсоюзом, потому что это серьезный ресурс, который сегодня не имеет равных по своей силе и возможностям.

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