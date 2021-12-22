Парк рядом с 10-м лицеем в Пскове не будут ликвидировать

Парк, расположенный рядом с 10-м лицеем в Пскове, не собираются ликвидировать. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковской городской Думы Ольгу Федорову в эфире проекта ПАИ-live.

Небольшой парк рядом с 10-м лицеем своими силами высадили жители района, поэтому у них возникли вопросы по поводу вырубки деревьев и дальнейшей судьбы парка.

Ольга Федорова заверила, что парк останется. Спилят, по ее словам, только аварийные деревья.

«При разной, даже не самой ветреной погоде, деревья падают, потому что внешне красивое дерево оказывается совершенно полым стволом. И прежде чем сносить эти деревья, прежде чем вырубать, проходит комиссия», – объяснила спикер.