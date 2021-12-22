Студенты ПсковГУ участвуют в семинаре «Императорский маршрут в регионах России» в Туле

Студенты ПсковГУ Мария Медведева, Евгения Михайлова и Иван Полонский выступают на семинаре-экскурсии «Императорский маршрут в регионах России» в Туле с презентацией «Опыт изучения и популяризации достопримечательностей, связанный с пребыванием представителей династии Романовых на Псковской земле». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе университета. В событии участвуют 22 региона.

Куратором от псковской команды является доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Екатерина Гончарова.

В ходе мероприятия планируется лекция-экскурсия по выставке, которая будет посвящена истории династии Романовых, а также молодежная семинар-экскурсия в Творческом индустриальном кластере «Октава».

Мероприятие направлено на расширение знания о династии Романовых, и о родном крае. Оно должно способствовать вовлечению молодежи в проектную культурно-туристическую деятельность.

Проект «Императорский маршрут в регионах России» реализуется под эгидой Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму.