Центр добровольчества открылся в Стругах Красных

Центр поддержки и развития добровольчества открылся в Стругах Красных открылся. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Его разместили в здании муниципального Дома культуры.

Площадку создали благодаря реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

В обязанности центра будет входить предоставление комплекса консультационных и методических услуг в сфере добровольческой деятельности. Каждый желающий, который хочет воплотить в жизнь свои идеи или уже готовые проекты может обратиться в центр. Также новая площадка станет местом неформального общения для людей с общими взглядами.

Руководитель регионального ресурсного центра Псковской области Михаил Васильев и глава Стругокрасненского района Александр Волков подписали соглашение о сотрудничестве, развитии добровольчества в муниципалитете и участии добровольцев и населения в совместных акциях.

Центр поддержки и развития добровольчества имеет несколько зон и рабочих пространств.

В августе-сентябре 2021 года центры добровольчества были открыты в Себежском, Пыталовском, Невельском и Псковском районах. До конца года в регионе по плану должны быть открыты 16 волонтерских центров. Такая возможным появилась благодаря победе Псковской области в 2020 году во Всероссийском конкурсе «Регион добрых делел». На развитие инфраструктуры поддержки добровольчества была выделена федеральная поддержка в размере около 7,5 млн рублей.