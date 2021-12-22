С 27 декабря все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы

На двухнедельные зимние каникулы уйдут все школы Псковской области с 27 декабря. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Зимние каникулы в учреждениях среднего профессионального образования и школах Псковской области продлятся до 9 января.

Губернатор отметил, что решение о начале каникулярного времени в образовательных учреждениях было принято для обеспечения единого регионального подхода, позволяющего организовывать учебный процесс. По его словам, до всех школ и учреждений среднего профессионального образования уже доведены соответствующие рекомендации комитета по образованию Псковской области.

«Радует, что почти все школы заканчивают учебный год в очном формате – кроме единичных учреждений, где учеников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ», – отметил Михаил Ведерников и пожелал всем ученикам завершить семестр или четверть в этом году только с хорошими оценками.