Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

С 27 декабря все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы

22 декабря 2021 года, 10:00

На двухнедельные зимние каникулы уйдут все школы Псковской области с 27 декабря. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

С 27 декабря все школы Псковской области уйдут на зимние каникулы

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Зимние каникулы в учреждениях среднего профессионального образования и школах Псковской области продлятся до 9 января.

Губернатор отметил, что решение о начале каникулярного времени в образовательных учреждениях было принято для обеспечения единого регионального подхода, позволяющего организовывать учебный процесс. По его словам, до всех школ и учреждений среднего профессионального образования уже доведены соответствующие рекомендации комитета по образованию Псковской области.

«Радует, что почти все школы заканчивают учебный год в очном формате – кроме единичных учреждений, где учеников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ», – отметил Михаил Ведерников и пожелал всем ученикам завершить семестр или четверть в этом году только с хорошими оценками.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка Наталья Лобанова приняла участие в передаче «Модный приговор»
23 декабря в Пскове для транспорта закроют участок улицы Белинского
В штатном режиме на новогодних праздниках будет курсировать поезд «Луга-Псков»
Еще 162 жителя Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Псковский врач объяснила, можно ли параллельно прививаться от гриппа и коронавируса
Почти 30 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса
Небольшой снег и до -11 градусов прогнозируются в Псковской области 22 декабря
25 декабря в Печорах в рамках международного проекта пройдет новогодняя ярмарка
Эксперт: Снижение цен на недвижимость в Псковской области не предвидится в 2022 году

Комментарии

Авторизация
No comments
От чего голова кругом?

Общество / Здоровье
21 декабря 10:42

От чего голова кругом?
Елки-палки, мандарины, колбаса

Общество
16 декабря 17:58

Елки-палки, мандарины, колбаса

Как не испортить новогодние праздники себе и близким

Запах мандаринов

Общество
14 декабря 08:46

Запах мандаринов