25 декабря в Печорах в рамках международного проекта пройдет новогодняя ярмарка

25 декабря в рамках международного проекта на площади Победы в Печорах пройдет новогодняя ярмарка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Новогодняя ярмарка в Печорском районе состоится в рамках реализации международного проекта «Улучшение доступности удаленных областей в Юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития», входящего в программу приграничного сотрудничества «Россия – Эстония».

Жители и гости муниципалитета смогут приобрести на ярмарке не только новогодние подарки, но и товары местных фермеров и сельхозпроизводителей. В их числе различные заготовки, мармелад, мед, пастила, угощения к праздничному столку, капуста квашеная и свежая, морковь, картофель, редька и другие продукты.

Согласно рекомендациям территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области по организации массовых мероприятий, новогодняя ярмарка в Печорском районе пройдет без организации общественного питания, торжественного открытия и закрытия, а также художественной самодеятельности. Кроме того, всем гостям и участникам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию.

20 декабря новогодняя универсальная торговая выставка открылась в Пскове на пешеходной части улицы Пушкина. Ярмарочный город работает ежедневно с 10.00 до 21.00. Ярмарка в центре Пскова будет открыта для жителей и гостей города до 7 января.