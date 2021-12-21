Коллектив «Псковской правды» стал лауреатом премии администрации Псковской области

Коллективу «Псковской правды» присвоили звание «Лауреат премии Администрации Псковской области 2020 года в области журналистики». Об этом газете сообщили пресс-службе администрации региона.

Сотрудники редакции Максим Андреев, Елена Лешкина, Ольга Нефедова и Светлана Синцова признаны лауреатами за акцию «Онлайн-эстафета «Псковской правды».

Также назали имена лауреатов премий администрации области за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия за 2020 год.

21 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла торественная церемония, на которой поздравляли победителей.

В этот раз региональную премию присудили в семи основных и пяти дополнительных номинациях. Звание лауреата получили более 50 деятелей в области изобразительного искусства, журналистики, литературы, музыки, театра, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова победителей премии поздравила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Лауреат региональной премии — это одна из наиболее престижных наград для тех, кто трудится на благо Псковской области. Мы в который раз убеждаемся, как богата талантами Псковская область и как много разнообразных произведений в самых разных сферах искусства, просветительства и охранной деятельности создано нашими земляками», – заяила Ольга Тимофеева и вручила победителям дипломы.

С полным списком лауреатов премий администрации региона за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения ОКН можно ознакомиться здесь.