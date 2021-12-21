До конца 2022 года в Пскове построят школу на улице Киселева

Образовательное учреждение на 525 мест построят в Пскове на улице Киселева до 1 декабря 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Образование».

Перед началом строительства здания школы на объекте будут проведены инженерные изыскания и подготовлена рабочая и проектная документации. По окончании будет произведена поставка и монтаж оборудования, необходимого для эксплуатации объекта.

Здание школы на улице Киселева будет 4-этажным, также в плане предусмотрят технический и подземный этажи. Общая площадь объекта – более 6,3 тыс. кв. м., площадь самого здания – свыше 2,6 тыс. кв. м.

В новой школе на Завеличье будут оборудованы помещения для начальной и основной школы. Они будут иметь отдельные входы, гардеробы, санузлы и учебные кабинеты. В техническом помещении обустроят актовый и спортивный залы, медицинский блок, библиотечно-информационную и административно-офисную зоны, а также вспомогательные помещения и пост охраны.

На пришкольной территории оборудуют игровую площадку для начальной школы, легкоатлетические объекты, внутренний двор для отдыха и центральный для торжественных мероприятий. Кроме того, здесь появятся образовательные пространства для занятий изобразительным искусством, творчеством и изучением правил дорожного движения.

Также на данный момент рассматривается возможность создания плодовой зоны для выращивания полезных культур и экологической тропы. На территории учреждения установят освещение и ограждения, высадят деревья и растения, обустроят парковки для преподавателей и родителей и хозяйственную зону для загрузки пищеблока.

По словам Бориса Елкина, строительство новой школы на улице Киселева позволит сократить количество обучающихся во вторую смену детей и разгрузить соседние образовательные учреждения.

«Благодаря нацпроекту «Образование» мы получим еще одно современное учебное заведение, в котором будет приятно учиться и проводить время и детям, и родителям, а педагогам – совершенствовать свое мастерство и самореализовываться в соответствии с современными требованиями», – отметил глава администрации Пскова.