Мнение дизайнера о новогоднем Пскове стало самой цитируемой публикацией «Псковской правды» за неделю

Мнение дизайнера о новогоднем убранстве Пскова стало самой цитируемой публикацией «Псковской правды» на минувшей неделе, с 13 по 19 декабря. По данным сервиса «Медиалогия», также в числе самых цитируемых оказались новости издания о поступлении вакцины в регион , погоде, о правилах посещения вуза для не вакцинированных студентов и задержании псковича, пытавшегося купить секретные сведения.

Всего публикации газеты «Псковская правда» за неделю были процитированы федеральными СМИ 15 раз, что позволило изданию войти в десятку самых цитируемых СМИ Псковской области.

Лидером недели по количеству цитат в других СМИ вновь стало Псковское агентство информации. Его публикации упоминались 1 тыс. 460 раз. Второе место недельного рейтинга получила Псковская лента новостей с показателем 684 цитаты.

186 раз в своих сообщениях СМИ ссылались на портал luki.ru, 141 раз на ГТРК «Псков» и 116 раз на «АиФ-Псков».