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Общество / Образование

В 2022 году в Псковскую область поступят более 1,5 млрд рублей на капремонт школ

18 декабря 2021 года, 14:07

На капитальный ремонт школ в Псковскую области в 2022 году поступят 1,52 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Субсидии будут выделены в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования».

В 2022 году в Псковскую область поступят более 1,5 млрд рублей на капремонт школ

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Для участия в программе мы подали заявку в Министерство просвещения РФ на финансирование ремонта 33 школ, заявка одобрена в полном объёме», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, 15% средств будут направлены на закупку учебного оборудования и мебели, а 85% – непосредственно на проведение работ по капремонту.

Программа проведения капитального ремонта российских школ была инициирована президентом Владимиром Путиным и поддержана партией «Единая Россия». До 2026 года регионам ежегодно будут выделяться средства на проведение работ и модернизацию образовательных учреждений.

«Поэтому мы планируем и дальше участвовать в этой программе – начало положено!» – подчеркнул Михаил Ведерников и поблагодарил за оказанную поддержку президента Владимира Путина, Министерство просвещения РФ и сенатора Андрея Турчака.

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