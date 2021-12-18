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Экономика / Промышленность

ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности

18 декабря 2021 года, 12:14

В V Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особая экономическая зона «Моглино» заняла пятое место. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Пятое место – это отличный результат!» – уточнил он.

ОЭЗ «Моглино» заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

По итогам анализа деятельности экономических зон «Моглино» вошло в группу «Высокая инвестиционная привлекательность ОЭЗ (выше 95%)» и в сравнении с прошлым годом поднялось на одну позицию рейтинга. Его лидером выступила ОЭЗ ППТ «Алабуга» из Республики Татарстан, на втором – ОЭЗ ППТ «Липецк» из Липецкой области, на третьем – «Ульяновск» из Ульяновской области, на четвертом – «Ступино Квадрат» из Московской области.

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности традиционно составляется Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации с 2017 года.

Работы по созданию особой экономической зоны «Моглино» стартовали в Псковской области в 2013 году. На сегодняшний день она располагается в восьми километрах от Пскова и имеет 18 резидентов, а также две площадки. Одна из них, в частности, занимает 215 гектар, вторая – 82,5 гектар с перспективой расширения до 205 га.

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