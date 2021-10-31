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Экономика / Промышленность

Льняное производство может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»

31 октября 2021 года, 19:04

На территории особой экономической зоны «Моглино» могут создать льняное производство. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Инвестпроект группы компаний «Мессиер» был рассмотрен на заседании наблюдательного совета «Моглино».

Льняное производство может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»

Скрин из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

По словам главы региона, данный проект позволит изготавливать на территории Псковской области льноволокно, льняное масло, а также упаковочную и тарную одноразовую посуду.

«Примечательно, что источником сырья будет лён, выращенный в Псковской области. Для этого предполагается использовать земли в Псковском, Палкинском и Печорском районах», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также подчеркнул, что новое производство позволит создать в регионе дополнительные 250 рабочих мест. «Объём инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Срок полной реализации проекта – 5 лет», – уточнил глава региона.

В ходе заседания наблюдательного совета «Моглино» было заключено соглашение о намерениях. Теперь инвестору предстоит представить инвестпроект на экспертном заседании особой экономической зоны.

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