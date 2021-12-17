В ПсковГУ пройдет форум «Наследники Александра Невского»

Форум «Наследники Александра Невского» пройдет на базе Псковского государственного университета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками форума в этом году станут 350 финалистов всероссийского фестиваля «12 подвигов Александра Невского» из 15 регионов России.

В рамках мероприятия запланированы панельные дискуссии, посвященные теме жизни и подвигу Александра Невского, круглые столы и пленарная сессия. В 2021 году форум приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Форум состоится 18 декабря в 13.00 в формате ВКС. Необходимые для подключения к программе мероприятия ссылки можно скачать здесь.